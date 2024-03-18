Президент Румынии согласовал транзит оружия для Украины и обучение украинских пилотов F-16

Президент Румынии Клаус Иоганнис одобрил обучение украинских военных на территории своей страны. Кроме того, глава государства также дал зеленый свет на перевозку по территории страны военной помощи для Украины.

Об этом сообщило издание Digi24. Отмечается, что Клаус Иоганнис сообщил представителям парламента о своем решении письмом.

Речь идет об около 50 украинских военных, которые будут учиться пользоваться самолетами F-16 на военной базе на территории Румынии.

Также глава государства сообщил, что согласовал транзит в Украину переданного Финляндией военного оборудования.

Обучение украинских пилотов на F-16 будет проходить в учебном центре в городе Фетешти, в уезде Яломица. Информация от президента страны передана комиссиям по вопросам обороны.

Голосование в парламенте состоится на следующем совместном пленарном заседании.

Власти не сообщают, когда начнутся учения, но по информации источников Digi24, украинские военные должны прибыть на авиабазу Фетешти этим летом. Ожидается, что обучение пилотов F-16 завершится в конце года.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Румынии началось строительство самой большой базы НАТО во всей Европе. Стоимость строительства составляет 2,5 миллиарда евро. Военный объект предполагает расширение уже имеющейся авиабазы Mihail Kogălniceanu до размера небольшого города по периметру в 30 километров.

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