При каких условиях уклониста от мобилизации могут освободить от реального наказания: разъяснение

Военнообязанного гражданина Украины, который уклонился от мобилизации, при определенных условиях могут освободить от реального наказания. Это может произойти, если человек признал свою вину, раскаялся и проходит военную службу в воинской части.

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В таком случае суд может заменить наказание на испытательный срок. Об это говорится в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №596/801/23 от 17 мая 2024 года.

Суд рассматривал дело, в котором человек после получения повестки и прохождения военно-врачебной комиссии был признан пригодным к несению военной службы. Ему была вручена повестка с требованием прибыть в ТЦК для направления на военную службу по мобилизации, однако гражданин это требование проигнорировал.

Местный суд признал мужчину виновным и осудил его по ст. 336 Уголовного кодекса, и на основании ст. 75 Уголовного кодекса освободил от отбывания наказания с испытанием. Апелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым признал виновным и осудил военнообязанного по ст. 336 Уголовного кодекса к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года.

Но уже в кассационной жалобе адвокаты заявили, что во время апелляционного разбирательства осужденный безоговорочно признал вину и раскаялся. Также мужчина заверил об отсутствии у него намерений уклоняться от мобилизации в будущем и выразил готовность проходить службу в ВСУ и в настоящее время призван на военную службу по мобилизации.

Кассационный уголовный суд упразднил приговор апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В суде призвали обратить внимание, что осужденный уже проходит службу по мобилизации. Учитывая все факты и обстоятельства суд счел возможным освободить военнообязанного от реального наказания.

Напомним, на Закарпатье мужчина порезал себе руку при уточнении военно-учетных данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонисту, наложили турникет и вызвали скорую.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области мужчина в течение девяти месяцев после получения боевой повестки в сентябре 2023 года скрывался от мобилизации. Его приговорили к одному году заключения.

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