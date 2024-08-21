Причина не только в нехватке военных: в WSJ рассказали о просчете генерала РФ, который позволил ВСУ провести операцию на Курщине

Начало операции Украины в Курской области во многом стало возможным за счет просчета, допущенного российским генералом Александром Лапиным. Весной этот представитель российской армии распустил совет по защите региона, что привело к хаосу и низкой эффективности действий российских сил без единого координационного центра.

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Об этом со ссылкой на источник в российских спецслужбах пишет The Wall Street Journal. Также издание напоминает, что Лапин уже не первый раз делает украинской армии подобные "подарки".

По данным The Wall Street Journal, благодаря Лапину весной этого года, за несколько месяцев до начала украинской операции в Курской области, был распущен Межведомственный совет по защите региона. Этот совет совершал координацию действий российской армии и спецслужб на Курщине. Однако благодаря заявлению Лапина о том, что российская армия имеет достаточно сил и средств для защиты российской границы, в обороне российских сил была создана брешь, которой виртуозно воспользовались ВСУ.

Без единого центра действия российских силовиков после начала Курской операции Украины оказались "хаотичными и неэффективными". Вместо сотрудничества, силы МВД, ФСБ и минобороны напротив начали соперничать друг с другом, пытаясь выяснить, какая же из структур является "главной" в противодействии продвижению ВСУ.

Впрочем, добавляет The Wall Street Journal, виновен в неспособности РФ остановить украинских воинов не только Лапин: в регионе катастрофически не хватало военнослужащих. Тем не менее, ошибка, допущенная этим российским генералом является типичной для всего высшего военного руководства РФ, которое, утверждает издание, часто напрочь оторвано от реалий войны.

Тот же Лапин невольно играет в пользу Украины не впервые. Так, напоминает WSJ, в сентябре 2022 года украинские войска смогли вернуть под свой контроль территорию на северо-востоке Украины благодаря тому, что российские военные под его командованием не укрепили свои позиции. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал отставки Лапина.

Известен он также благодаря попыткам российских войск форсировать реку Северский Донец, в частности в районе Белогоровки на Луганщине в первой половине мая 2022 года. Тогда, по самым скромным подсчетам, были уничтожены не менее тысячи российских военнослужащих, а также около 100 единиц техники.

После гневных призывов Кадырова, в ноябре 2022 года Лапина сняли с должности командующего войсками Центрального военного округа, которую он занимал с 2017-го. Но недоброжелатели этого "талантливого полководца" его отставке радовались не долго: уже в январе 2023-го стало известно, что Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск ВС РФ. В этой должности он отвечал за "оборону" приграничных районов Белгородской области во время рейда РДК и Легиона "Свобода России" в мае 2023 года, снискав в свой адрес насмешки и издевательства после постановочного видео, на котором он якобы ведет российских оккупантов "в бой".

Напомним, ранее Лапина в провале РФ на Курщине обвинили российские пропагандисты. Они припомнили ему прежние "достижения", прежде всего – мощный провал обороны российских оккупационных войск под Балаклией, Лиманом и Изюмом в 2022 году, вследствие которого российские оккупационные войска были отброшены с Харьковщины на границу РФ.