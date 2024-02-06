Приехали в гости, мама в тяжелом состоянии: стали известны детали о младенце, который РФ убила в Золочеве

Россия в ночь на 6 февраля ударила ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб младенец, а 21-летняя мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Две другие пострадавшие в возрасте 39 и 28 лет находятся в травматологическом отделении с переломами конечностей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

21-летняя женщина, потерявшая ребенка, находится в отделении хирургии в средне тяжелом состоянии. Сейчас медицинский персонал проводит все необходимые исследования и последующее лечение.

Как сообщила корреспондентка 24 Канала, женщина с ребенком остановились в гостинице, поскольку они приехали в Золочев в гости.

К сожалению, врачам не удалось спасти ребенка, поскольку он был в тяжелом состоянии.

В отеле на момент атаки проживали 3 семьи.

Как сообщила корреспондентка, гостиница, которую уничтожили оккупанты, находилась в самом центре поселка. Он был небольшим – всего несколько комнат на третьем этаже. В остальных помещениях на первом и втором этажах были обычные магазины.

На месте инцидента уже обнаружили камеру наблюдения и проверяют, нет ли людей под завалами. Однако, по предварительной информации, удалось спасти всех.

Также подробностями ночной атаки на Золочев поделился владелец разрушенной россиянами гостиницы Анатолий Тильнов. По его словам, в поселке произошло два взрыва. К счастью, ночью в отеле не было персонала, поскольку они работают только днем. Однако в гостинице находились гости – три семьи.

"Там было 3 семьи. Я видел, что их носили, а живы ли они - я пока не имею информации. Двое вылезли сами, а остальных выносили", – рассказал Анатолий.

Мужчина сообщил, что проснулся в 2:20 от первого взрыва, посмотрел в окно, и во второй раз услышал взрыв. Владелец гостиницы решил проверить записи с камеры слежения, но они уже не работали. О прилетах в поселке он узнал из интернета, когда работницы местного магазина написали, что больше им негде работать.

"Уже через 5 минут я был здесь (возле отеля – 24 Канал). А здесь уже ничего не было", – рассказал владелец разрушенной гостиницы.

Анатолий уже в течение 20 лет владеет гостиницей. Сначала это было небольшое здание, однако со временем оно превратилось в одно из самых красивых построек в Золочеве. Мужчина признается, что строительство гостиницы он начал с целью, чтобы у людей была возможность отдохнуть в удобных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 6 февраля, оккупанты нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области и попали по гостинице. В результате обстрела погиб двухмесячный мальчик, еще три женщины получили ранения.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник, 5 февраля, войска РФ обстреляли из РСЗО Ворожбу в Сумской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое были ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!