Приемлемы только те мирные инициативы, которые предусматривают вывод войск РФ из Украины, – глава Совбеза ООН.

Мирные переговоры или любые другие мирные инициативы относительно отношений между Киевом и Москвой могут базироваться только на восстановлении территориальной целостности Украины и выводе российских войск. Никаких переговоров по сдаче территорий не может быть.

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Об этом заявил Ферит Ходжа – постпред Албании при ООН, председательствующей в Совбезе в сентябре. Ходжа ответил на вопрос Укринформа, как он относится к призывам к мирным переговорам с путинской Россией.

"Если это переговоры о сдаче территорий, то хочет ли этого Украина? Я знаю, что не хочет, иначе не воевала бы. Поэтому мирные инициативы могут базироваться только на справедливой платформе, в справедливых рамках со справедливым результатом", – сказал Ходжа.

А лучший результат для России — это прекращение войны, вывод войск и уважение суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, подчеркнул постпред Албании при ООН.

Ферит Ходжа также ответил на вопрос, случайно ли он надел галстук с сине-желтыми полосками.

"Я стараюсь всегда иметь цвета вашего знаменитого флага", – сознался Ходжа.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина будет определять условия возможных переговоров со страной-агрессором Россией. А задача Альянса – оказывать украинскому народу полную поддержку.