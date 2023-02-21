Пригожин ищет оружие, а Кремль избавляется от членов ДНР: анализ свежей пропаганды РФ

Приближается годовщина начала полномасштабной войны России против Украины, но какими-либо успехами, которые так стремятся в Москве, даже и не пахнет. Более того: глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин кланяется в ноги Минобороны РФ, прося об оружии, а главный "дон-дон" России Рамзан Кадыров уже планирует собственную оборону. Более подробно об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Басурин больше не нужен, неужели и "вагнеровцы" тоже?

Среди российских военкоров начались "изменные" настроения. Так, Александр Сладков, являющийся одним из популярных среди оккупантов медийным лицом, сообщил о серьезных изменениях в армии так называемой "ДНР". В частности, бывшего спикера незаконного образования и главного местного пропагандиста Эдуарда Басурина взяли и лишили военного звания.

"Выгнали какого-то алкоголика и нарушителя", — пишет о Басурине Сладков, разглагольствуя о будущем "офицеров" террористической группировки. Интересно, что сам Басурин жаловался о своем увольнении даже Пригожину, на что тот пообещал "разобраться".

На самом же деле ничего сложного здесь нет – в Кремле просто начали избавляться от тех, кто неугоден режиму. Эдуард Басурин, например, в этот список попал сразу через несколько вещей. Во-первых, еще до полномасштабного вторжения, когда Москва заявила о признании так называемых "Л-ДНР", он официально признал несамостоятельность "республик". Во-вторых, именно ему предстоит публичное предложение применить против защитников "Азовстали" химическое оружие, чтобы не вести тяжелые бои и просто "выкурить" врага.

Россия долго врала всему миру, что это Украина устраивает химические атаки, и тут Басурин признал, что на самом деле все наоборот. Именно поэтому он неудобен с точки зрения российской пропаганды.

Как, очевидно, начинают надоедать и "вагнеровцы", среди которых на фронте все больше и больше потерь. А все потому, что им не хватает вооружений и боеприпасов. Этот "голод" настолько критический, что Евгению Пригожину даже пришлось идти в Минобороны, просить о помощи.

"Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать, пока ребята не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую дискредитацию армии", — заявил он.

Известно, что сжалиться на Пригожине пока решил только один из приближенных к Кадырову людей – Апти Алаудинов. Он представил голове "Вагнера" 128 мин и четыре десятка танковых снарядов. Все это "богатство" Алаудинов выменял на фирменную кувалду ЧВК "Вагнер". Интересно выглядит обеспечение военного формирования, которое собиралось "победить НАТО".

Главный тиктокер РФ ищет поддержки

На словах свою приверженность "вагнеровцам" выражает и глава Чечни Рамзан Кадыров. В частности, он радуется "успехам ЧВК на поле боя", а также говорит, что их пример вдохновляет на создание и собственной частной военной компании.

Таким образом Кадыров собственноручно попирает законодательство РФ, запрещающее создание незаконных военных формирований. ЧВК фактически такими и есть. Однако, кажется, горный "дон-дон" уже понял, какая печальная судьба ждет Россию после краха путинского режима, а значит готовится защищать собственные интересы. В том числе и при помощи оружия.

Следует отметить, что в начале февраля в ГУР сообщалось: "Газпром" также планирует создать свою частную военную компанию. По этому пути пойдут и другие российские госкорпорации. И хотя все они пока клянутся в верности Путину, не исключено, что уже через несколько месяцев или лет можно будет прочесть о боях между разными российскими формированиями, например, за Москву.

Кстати, это станет очередным доказательством того, что Запад никогда не стремился захватить Россию. Стоит отметить, что этот, один из любимых тезисов путинской пропаганды, хорошо развенчал Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы забыли о классических войнах. Наша промышленность должна отвечать новым требованиям, как и процедуры Евросоюза. Прошло 10 месяцев для согласования 155-мм снарядов – это не соответствует вызовам времени и военной ситуации, в которой мы оказались", – признал политик.

Этим заявлением Боррель подтвердил, что на Западе не были готовы к тому, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Именно поэтому поставки оружия Украине нередко затягивались на месяцы из-за отсутствия нормального количества боеприпасов или техники.

Впрочем, Путин, начавший российско-украинскую войну, дал западному военно-промышленному комплексу огромную "дозу адреналина". Именно поэтому в Европе уже весной будут говорить о закупке боеприпасов для Украины на сумму 4,3 млрд. долларов, а Пентагон работает над изготовлением новых 155 мм снарядов. И это все – пока Пригожин выменяет свои кувалды на какие-то несчастные десятки мин…