Пригожин назвал количество 'вагнеровцев', якобы отпущенных на свободу после контракта

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что после прохождения службы на войне в Украине более пяти тысяч бывших заключенных вышло на свободу. По его словам, на повторные преступления идут менее 1 процента наемников.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. По его словам, количество совершенных повторных преступлений якобы упало в 10-20 раз.

"В настоящий момент закончило контракт с ЧВК "Вагнер" и вышло на свободу по помилованию более 5 тысяч человек", – заявил он.

При этом, глава ЧВК "Вагнер" сообщает, что среди бывших заключенных, которые были отпущены на свободу, на повторное преступление пошли якобы лишь 0,3%.

Пригожин подчеркнул, "это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели по освобожденным заключенным до "СВО".

Примечательно, что в список "повторных преступлений" он вынес лишь единственный пункт – нанесение увечий людям, которые против "СВО" и действующей власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городке Горячий Ключ Краснодарского края РФ началась "война" представителей правоохранителей органов с ЧВК "Вагнер", которой руководит "повар Путина" Евгений Пригожин. Конфликт возник из-за кладбища ликвидированных "вагнеровцев".

В Пермском крае РФ частная военная компания "Вагнер" начала предлагать работу электрикам, сисадминам и инженерам. Какие задачи должны выполнять наемники, не указывается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!