Пригожин: Украина обязательно пойдет возвращать свои территории, принадлежавшие ей до 2014 года

Одиозный российский олигарх и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин убежден, что войска Украины будут освобождать территории, занятые оккупантами с 2014 года. В противном случае армия захватчиков уже остановилась бы на имеющихся линиях и полномасштабная война уже бы прекратилась.

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Таким мнением Пригожин поделился на своем Telegram-канале. Так он ответил на вопрос своих подписчиков о сроках завершения "СВО", ведь фактически в каждый российский дом уже пришла похоронка, а те, к кому еще не пришла, живут в мучительном ожидании.

"Конечно спецоперация может закончиться хоть завтра. Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников. Далее провести парад на Красной площади, вручить новые ордена с новыми профилями. Другое дело, как долго продлится эта радость. Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти "красные линии" и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом", – заметил военный преступник.

Пригожин добавил, что ему самому не особо нравится происходящее, но воевать "приходится". Таким образом военные преступники России якобы предотвращают куда более крупную и кровопролитную военную кампанию, которая будет инициирована Украиной, ведь захватчикам за год так и не удалось "демилитаризовать".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер "вагнеровцев" продолжает публичные обвинения военного руководства РФ и даже пригрозил: мол, в случае, если проблема со "снарядным голодом" его подразделений не решиться и ЧВК отступит от Бахмута, то фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв. Российский олигарх похвастался, что его боевики якобы "стягивают всю украинскую армию на себя".

При этом Пригожину приходится прибегать к креативу: с начала марта "Вагнер" открыл три новых вербовочных центра в российских спортивных клубах. Аналитики предполагают, что это связано с необходимостью пополнить состав после потери доступа к вербовке заключенных в начале 2023 года

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