Пригожин заявил, что в Соледаре нашли тело пропавшего без вести британца: в Лондоне отреагировали

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Соледаре найдено тело одного из двух волонтеров из Великобритании, которые пропали несколько дней назад. Утром 6 января 48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними была утрачена.

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В сообщении пресс-службы Пригожина утверждается, что тело одного из британцев якобы нашли 11 января. При нем будто бы нашли документы обоих волонтеров.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграмм-канал Grey Zone утверждает, что найдено тело Кристофера Пэрри, который якобы был добровольцем одного из украинских батальонов с позывным "Титаник". При нем будто бы обнаружили оружие и снаряжение, "позволяющие вести боевые действия".

В Великобритании уже отреагировали на заявление Пригожина. Британский телеканал Sky News заявил, что мужчины были волонтерами и занимались эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий.

"Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести в Украине. Мы в курсе последних сообщений и поддерживаем связь с украинскими властями", – сказал каналу представитель министерства иностранных дел Британии.

Кристофер Пэрри родом из Корнуолла, в момент российского вторжения в Украину в феврале работал тренером по бегу в Челтнеме. Всего за три дня до своего исчезновения он рассказал в интервью о рисках, с которыми столкнулся, направляясь в Бахмут для оказания помощи.

Эндрю Бэгшоу проживает в Новой Зеландии, и его семья ранее рассказала, что он отправился в Украину, потому что считал это "морально правильным поступком".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают штурмовать Соледар, чтобы продвинуться на запад Донбасса. Они бросают в бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер". Тем временем украинское командование просчитывает маневр, чтобы избежать больших потерь и усилить оборону в Донецкой области.