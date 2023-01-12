Россия бросает в бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК ''Вагнера'': в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Соледаре

Бои за Соледар, вопреки заявлениям оккупантов, продолжаются. Россияне по-прежнему пытаются захватить город, чтобы продвинуться на запад Донбасса, для этого в бой они бросают наиболее подготовленные подразделения частной военной компании "Вагнера".

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Пока российская военная верхушка не жалеет пушечного мяса для захвата города, украинское командование просчитывает маневр, позволяющий избежать больших потерь и усилить оборону в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, враг не считается с потерями, потому что стремится выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Когда украинские войска, истощив агрессора в тяжелых боях, отступили из Северодонецка и Лисичанска в Луганской области, оккупанты, отметил Череватый, планировали быстро продвигаться дальше, на запад Донбасса. Однако особых успехов в этом за последние полгода у них нет. Поэтому враг сосредоточил усилия на Бахмутском направлении: по мнению российского командования, это позволит достичь цели – выйти на админграницы Донбасса и Луганщины.

"В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери – там ведут бои наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессиональность, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил, главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск", – отметил Череватый.

Сейчас, добавил он, украинское командование выбирает максимально правильное со стратегической и тактической точки зрения решение.

"В войне допускаются разные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение – думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", – подчеркнул Череватый.

По его словам, Россия пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу на земле после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.

"Они страдают от системных ударов по инфраструктуре, по логистике. Грубо говоря, они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше – перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-нибудь успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше", – подчеркнул спикер.

Напомним, утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледар. Бои за этот город продолжаются. Кроме того, в ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся окружить или захватить Бахмут.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков, утверждают в украинском Генштабе.