Пригожин заявил, что 'вагнеровцы' якобы убили командующего Сил ТрО Украины. В ВСУ опровергли этот фейк

Одиозный российский бизнесмен и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает выдавать желаемое за действительное. 2 мая он озвучил очередную "сенсацию" о расстреле бронированного автомобиля, где находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра.

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По словам "повара Путина", внедорожник двигался по направлению Бахмута, однако ему помешали боевики. Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что эта информация от военного преступника не соответствует действительности.

Отметим, что это уже далеко не впервые, когда Пригожин или его окружение выдает мнимые успехи на поле боя за действительные. Неоднократно одиозного предпринимателя разоблачали на фейках, поэтому любую информацию с его источниках следует делить на 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин уже выступал с очередным заявлением о "захвате" ими Бахмута на Донетчине. По его словам, наемники "юридически" взяли город, а в западных районах сосредоточены украинские силы.

Однако поздней в ВСУ поясняли, что такого здания городского совета уже давно нет и в помине, захватчики разбомбили его в ходе тяжелейших боев, поэтому "показуха" от Пригожина оказалась очередным фейком.