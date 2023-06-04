Пригожин заявил, что ВСУ отбили у окупантов часть Бахмута

Владелец частной военной компании РФ "Вагнер" Евгений Пригожин с горечью признал факт, что крупный полк его наемников был выбит Силами обороны с юго-западных районов Бахмута Донецкой области. При этом одиозный российский олигарх больше не хорохорится, а прогнозирует новую череду поражений для себя и своих боевиков.

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Об этом сообщают российские СМИ, опубликовав запись комментария Пригожина по телефону. Он указал, что территория, за которую "вагнеровцы" цеплялись большими усилиями, несли там потери, внезапно перешла под контроль ВСУ – оккупанты даже не успели ничего понять.

"На сегодняшний день действительно имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так, то ждите следующих шагов (украинской армии. – Ред.)", – резюмировал Пригожин.

Напомним, что ранее Пригожин, вероятно в предчувствии сильнейших поражений на фронте, анонсировал всеобщую мобилизацию россиян. Те сильно испугались, но олигарх поспешил их утешить рядом "преимуществ" служения военным преступникам.

"Плюсом мобилизации в приграничной зоне есть то, что ты уходишь не куда-то там, а рядом со своим домом", – сказал вздорную вещь "повар Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, потери российской армии и наемников в боях за Бахмут превышают украинские в 7,5 раз. Город дается оккупантам крайне тяжело, истощены все их резервы, решение военного руководства РФ отдавать приказ за его взятие – то же, что разбрасывать пушечное мясо.

Западные СМИ, ссылаясь на разведку, подтверждают эти данные, указывая, что РФ потеряла по своему бойцу на каждые 48 см бахмутской территории. Любопытно, что вражеская армия использовала тактику пехотных волн, которые бросались на укрепленные позиции ВСУ, так воевали во времена Первой мировой войны.

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