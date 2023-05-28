Приходится сдерживать от атак на Россию: амбиции ГУР начинают беспокоить западные разведки – The Times

Западные спецслужбы отмечают профессионализм украинских разведчиков. В то же время, рост амбиций украинской военной разведки несколько беспокоит западных партнеров, поэтому они иногда даже пытаются сдерживать Главное управление разведки Министерства обороны Украины от некоторых атак на Россию.

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Об этом пишет The Times. Журналисты утверждают, что в "копилке" ГУР МОУ есть ряд очень амбициозных операций на территории РФ, некоторые представители западных разведок даже именуют военную разведку Украины "украинским Моссадом".

Авторы материала отмечают, что ход противостояния между ГУР МОУ и российским Главным разведывательным управлением приобретает такие обороты, что иногда амбициозные планы военной разведки Украины даже несколько пугают западных партнеров.

Журналисты напоминают, что российская разведка в 2014 году сыграла одну из главных ролей в аннексии Россией украинского Крыма. В значительной степени это заслуга тогдашнего руководителя ведомства Игоря Сергунова.

Однако после начала полномасштабного вторжения руководство ГРУ, как и командование вооруженных сил РФ в целом, допустило ряд ошибок, которые в конце концов привели к катастрофе.

Так, Службе безопасности удалось в значительной степени разрушить агентурную сеть России в Украине. А "гениальное" решение военного командования РФ использовать спецподразделения ГРУ как обычную пехоту привело к огромным потерям в этих подразделениях и подкосило военную разведку государства-агрессора.

А вот звезда украинской военной разведки только начала восходить. А глава ГУР МОУ, генерал-майор Кирилл Буданов, как предполагают авторы материала, получил от президента Украины Владимира Зеленского разрешение действовать.

Так, отмечено в материале, Буданов имеет репутацию эффективного и творческого военного. Такова же и вся военная разведка Украины. Журналисты констатируют, что украинские разведчики вербуют россиян в сети, блокируют их банковские счета и проводят другие достаточно дерзкие операции.

Авторы статьи приводят отзыв офицера британской разведки о ГУР: он называет военную разведку нашего государства "украинским Моссадом". Разведчики ГУР умудряются выполнять самые амбициозные операции, такие как атаки беспилотников на территории РФ или организация диверсий на российской железной дороге.

The Times не исключает, что и атака дронов на Кремль за несколько дней до 9 мая тоже могла произойти не без участия ГУР МОУ.

Также руку ведомства Буданова журналисты усмотрели и в рейде легиона "Свобода России" и РДК на территорию Белгородской области, начавшемся 22 мая.

"Люди, проводившие рейд, были россиянами, но одетыми в украинский камуфляж, вооруженными винтовками стандарта НАТО и на американских "Хаммерах", – пишет издание.

В доказательство своего предположения The Times приводит появление в тот же день обращения Буданова к российским военным с призывом сдаваться в плен. Публикацию видеообращения в момент, когда рейд уже начался, журналисты не считают совпадением.

Впрочем, авторы материала отмечают патовую ситуацию, в которую упомянутый рейд загнал президента РФ Владимира Путина.

"Кремль не может игнорировать угрозу, которую российские партизанские отряды при поддержке тяжелой артиллерии, бронетехники и боевых машин представляют для северной части границы с Украиной. Путин стоит перед дилеммой: если он не отведет войска обратно в Россию для защиты этих территорий, то покажет своему народу, что царь, которого они считали всемогущим, не может защитить даже границу. Но отвод войск также сократит оборонные линии на юге именно тогда, когда Украина готовится нанести ответный удар", – отмечает издание.

По мнению журналистов, именно провокация хаоса в РФ, демотивация врага, отвлечение войск и вынуждение противника тратить лишние ресурсы и могли бы являться ключевой целью рейда, если бы его планировали в ГУР МОУ.

Как бы там ни было, пишут журналисты, но рост амбиций украинской разведки начинает беспокоить западные страны, которые признают и уважают профессионализм украинских разведчиков. Авторы материала вспоминают о слитых в сеть отчетах разведки США, где, среди прочего, указано, что ЦРУ, мол, даже пыталось сдержать Буданова от некоторых атак на РФ, а также от определенных действий в Приднестровье (Молдова).

"Сейчас ГУР остается в авангарде украинских усилий сделать войну как можно более болезненной для Кремля. И с каждым успехом звезда Буданова поднимается все выше. Шеф разведки далеко вышел из тени", – резюмировали журналисты.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали реакцию РФ на события в Белгородской области. По мнению украинских разведчиков, после событий в Белгородской области руководство России станет искать "виновных" и их наказывать. Безусловно, полетят головы, однако никто не может с уверенностью сказать, приведет ли это к сколь-либо серьезному результату.

В то же время, комментируя возможность повторения подобных событий в Беларуси, в ГУР отметили, что это было бы вероятно, если бы потери РБ достигли такого уровня, как потери России. Однако, поскольку Беларусь не так активно задействована в войне, она не имеет потерь, измеряемых сотнями тысяч.