Приказал расстрелять из танка жилой дом на Сумщине: правоохранители идентифицировали еще одного военного преступника из армии РФ. Фото

Прокуратура идентифицировала еще одного российского военного, причастного к смертоносному обстрелу гражданского жилого дома на Сумщине. Выстрел из танка во время оккупации стал причиной гибели мирного жителя.

Военнослужащему заочно сообщено о подозрении в совершении военного преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумщины.

При процессуальном руководстве прокуратуры Сумщины заочно сообщено о подозрении 34-летнему военнослужащему ВС РФ. Подозреваемый, который занимал должность командира танка в составе 1-й танковой армии, участвовал в полномасштабном вторжении на территорию Сумщины.

27 февраля 2022 года подразделение подозреваемого остановилось на полевой дороге между селами Горное и Ополонское Сумского района.

Тогда командир танка отдал экипажу приказ осуществить два прицельных выстрела из 125-мм пушки по жилому дому гражданских в селе Старое Село.

Взрыв снаряда произошел вблизи домовладения, в результате чего 61-летний житель получил осколочные ранения, от которых скончался на месте. Действия военного квалифицированы как военное преступление против мирного населения.

Напомним, в Донецкой области российские оккупанты совершили очередное военное преступление: они расстреляли гражданских. Дочь убитых супругов захватчики забрали с собой. Ребенком они прикрываются, чтобы продолжать наступление и исключить огонь по себе со стороны Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной Херсонщине захватчики расстреляли трех гражданских. В селе Казачьи Лагери Херсонского района российские военные преступники убили супружескую пару и их соседа, который прибежал на помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!