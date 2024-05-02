Прикрывал огнем своих собратьев: в боях на Донетчине погиб молодой защитник с Черкасщины. Фото

На восточном направлении фронта в боях с врагом героически погиб воин-пограничник Юрий Замашный из Черкасской области. Старший сержант был оператором БПАК.

Защитнику навеки осталось 26 лет, его молодая жена стала вдовой, а родители потеряли сына. Трагическое известие сообщил Шполянский городской совет.

Замашный Юрий Олегович, 21.01.1998 г. р., был родом из села Нечаево Липьянской громады. Украину он защищал в рядах 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого.

Военнослужащий был инспектором пограничной службы 1 категории – оператором беспилотных авиационных комплексов первого отделения третьей заставы первого отдела пограничной службы (тип С) комендатуры быстрого реагирования. Имел звание сержанта, воевал на одном из самых горячих направлений фронта.

Жизнь молодого воина оборвалась 26 апреля 2024 года в районе города Красногоровка Покровского района Донетчины. Он погиб, своим огнем прикрывая побратимов от вражеских обстрелов во время эвакуации раненых.

"Пусть Господь примет защитника в свои объятия, утолит боль и восполнит пустоту в сердцах родных. Нет слов, которые могли бы утолить боль утраты. Искренние соболезнования молодой жене, родителям, родным, друзьям и побратимам! Сил и мужества пережить это горе", – добавила Липянская сельская территориальная громада.

На щите воин вернулся в родной дом 2 мая. На территории громады объявили трехдневный траур.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах 2 апреля провели в последний путь воина Анатолия Иванова, который был стрелком-помощником гранатометчика в рядах штурмовой роты. С конца октября защитник считался пропавшим без вести в зоне боевых действий на Харьковщине.

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