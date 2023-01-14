Прикрываются живым щитом: оккупанты обустраивают в Энергодаре казармы и склады в подвалах домов

Российские оккупанты в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре Запорожской области готовятся к обороне. Они обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов, таким образом прикрываясь энергодарцами, чтобы уберечься в случае наступления ВСУ.

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Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Энергоатома. Отмечается, что в оккупированном городе фиксируют нередкие случаи, когда военные РФ используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями, как например, в подвале здания Управления социальных программ на ул. Курчатова, 10, где в настоящее время проживает около 50 оккупантов.

Также отмечается, что оккупанты по ночам постоянно заносят в подвалы домов какие-то крупные коробки – вероятно, с оружием или взрывчаткой. Причем, пока идет "процесс", несколько солдат присматривают за окнами дома, чтобы обезопаситься от нежелательных случайных очевидцев. Подобные "ночные работы" заметили сразу в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов.

В Энергоатоме отметили, что военные РФ осознают, что ВСУ не будут целиться по жилым объектам, поэтому, чтобы уберечь себя и боеприпасы, обустраивают свои тайники именно там.

"Также известно о большом количестве взрывчатки в здании узла связи возле городского исполкома", – говорится в сообщении.

В компании призвали жителей Энергодара пытаться избегать скоплений российских военных и быть бдительными.

Напомним: оккупанты отбирают квартиры у людей в Энергодаре. Военные преступники РФ делают это с целью поселить в захваченном городе своих людей.

"Во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС. Это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками и продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты задумали вывезти в Крым жителей временно захваченного города Энергодар. Войска РФ намеренно создают для украинцев невыносимые условия для проживания;

– во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики заставили около 3000 работников ЗАЭС получить паспорта "граждан РФ". Террор продолжается и в отношении местного бизнеса.

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