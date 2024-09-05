"Применение оружия было 1 до 12": Зеленский рассказал, с какой проблемой Украина столкнулась в войне

Из-за серьезных задержек западной военной помощи у страны-агрессора России в один момент войны было преимущество перед Украиной в использовании артиллерийских снарядов 12 к 1. Сейчас ситуация лучше, но ВСУ до сих пор не получили всего оружия, обещанного партнерами.

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Этот вопрос прокомментировал президент Владимир Зеленский в новом интервью NBC News. Судя по его словам, из-за ощутимого дефицита снарядов Силам обороны Украины пришлось искать другие решения.

"Представьте себе, в какой-то момент этой дыры в поставках у нас применение оружия было 1 до 12 – артиллерии. Один снаряд наш на 12 снарядов России. Что вы должны сделать? Неважно, сколько у вас людей здесь стоит, если у них 12 снарядов, а у вас один, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей гибнуть", – заявил Зеленский.

Он сказал, что Украине пришлось искать разумные решения и идеи. В этом контексте президент вспомнил о Курской операции, которая позволила оттянуть силы противника.

Сейчас соотношение артиллерийских ударов России и Украины 3 к 1, а не 12 к 1.

"Вы понимаете разницу? У нас увеличилось количество оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да! Потому что перетянуты те или иные силы и те, или другие средства", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему Соединенные Штаты не знали об операции ВСУ на Курщине. Украина готовила ее втайне и не информировала партнеров, чтобы детали не попали к россиянам. Даже многие украинские институции не знали о предстоящем наступлении.

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