Приняла последний бой на Луганщине: на фронте погибла 19-летняя защитница Юлия Бояновская

На войне против российских оккупантов 12 августа погибла 19-летняя Юлия Бояновская. Она служила по контракту в 3 отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (в/ч А4638) как старший стрелок-оператор штурмового взвода.

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Защитница была родом из села Книсело Львовской области. О трагедии сообщила в Facebook заместитель главы Бибрского горсовета Оксана Довгаль.

Героиня родилась 02.09.2004. Дома у нее остались мама и папа, а также 17-летний брат Олег.

Украинка приняла свой последний бой у населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области.

"Бибрская громада выражает искренние соболезнования семье, коллегам, односельчанам и боевым побратимам", – написала представительница местной власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 августа во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб военный из Киевской области Николай Плечистый.

– 7 августа в районе села Дарьино Курской области России погиб украинский защитник Тарас Кондур. Воину ТрО навеки осталось 34 года.

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