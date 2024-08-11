Прошел горячие точки: в боях в Курской области погиб воин со Львовщины

В районе села Дарьино Курской области России 7 августа 2024-го погиб украинский защитник Тарас Кондур. Ему навеки осталось 34 года.

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Дрогобычской городской совет (Львовская область) сообщил о трагедии на официальном сайте. У Героя остались жена, двое детей, родители, два брата и сестра.

Он родился 8 сентября 1989 года в селе Грушево. Окончил местную школу и училище №15. После женитьбы проживал в Новом Селе.

Был мобилизован в 2022-м в день праздника Пасхи, служил в составе 67 батальона 103 бригады ТрО. С этого времени находился на передовых позициях, прошел горячие точки фронта.

"Приверженный военной присяге на верность украинскому народу, Тарас мужественно исполнял военный долг. Воин погиб в бою с врагом..." – сообщили представители местной власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Жизнь защитника Украины оборвалась на Покровском направлении.

– В Полтавскую область на щите вернулся 46-летний украинский воин Михаил Игнатенко. Он погиб в Купянском районе Харьковщины.

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