Приобретенные Favbet новые пикапы для ударных рот 'Армии дронов' помогают уничтожать вражескую технику. Фото и видео

Армия дронов" продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. Приобретенные компанией Favbet 53 новых пикапа уже помогают операторам дронов уничтожать вражескую технику.

Об этом говорится в сообщении фандрайзинговой платформы UNITED24.

На сегодняшний день в рамках программы "Армия дронов" при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ. В процессе комплектации – более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте при помощи беспилотных технологий.

"Операторы дронов – это высококлассные специалисты, уничтожающие вражескую технику на десятки и сотни миллионов долларов. Новые пикапы повышают мобильность подразделений БпЛА и помогают сохранить жизни наших воинов", – отметил основатель Favbet Андрей Матюха.

Видео дня

Ударные роты БпЛА – это ответ Сил обороны Украины на вызовы войны технологий. Проект реализуется в рамках "Армии дронов" при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

"На сегодняшний день в процессе комплектации новые ударные роты БпЛА. До конца года планируем сформировать и укомплектовать такие подразделения почти во всех частях ВСУ. РУБпАК будут способствовать эффективному уничтожению врага на фронте при помощи беспилотных технологий: FPV-дронов, ударных коптеров и бомберов самолетного типа. Такая технологическая трансформация армии дронами поможет оперативно отслеживать перемещения оккупантов и эффективно их уничтожать", – отметил начальник Управления генерирования беспилотных систем Главного управления РВиА и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Дяченко.