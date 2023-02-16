Приоритет – закрытие неба: Кулеба рассказал о списке военных нужд, переданном Израилю

Украинская сторона передала Иерусалиму список своих военных потребностей, закрыть которые мог бы помочь Израиль. Приоритетными в этом перечне являются технологии противовоздушной обороны.

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Киев еще ожидает решения партнеров, однако израильская сторона подтвердила, что будет помогать в разработке системы оповещения об угрозах атак с воздуха. Деталями поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 февраля, в день визита главы МИД Израиля Эли Коэна в Украину. Дипломаты провели совместный брифинг, транслируемый пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Украинский дипломат рассказал, что обсуждал с израильским коллегой не только гуманитарную, но и другие виды помощи нашей стране.

"Израилю хорошо известен наш список военных потребностей. Он передавался тому правительству, он передавался этому правительству. Мы ждем принятия соответствующих решений. В первую очередь речь идет о защите украинского неба", – сказал Кулеба.

По его словам, он может назвать Коэна не только коллегой, но и другом. Он является первым израильским чиновником, который посетил Украину после начала полномасштабной войны. Разговор был очень откровенным, добавил Кулеба.

Коэн, в свою очередь, сказал, что его приезд в Киев – это еще одно доказательство солидарности с украинским народом.

"Израиль будет продолжать нашу поддержку в будущем... Мы будем помогать в разработке умной системы раннего предупреждения для Украины", – сказал министр иностранных дел Израиля.

Напомним, что ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил о готовности начать передачу Киеву "военных средств". Что именно стоит за этой формулировкой, политик не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев утром 16 февраля. У дипломата запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

– Коэн посетил Бабий Яр, чтобы почтить память жертв Холокоста, а также побывал в Буче, где российские оккупанты массово совершали преступления против мирного населения.

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