'Приоритетная цель': агенты 'Атеш' разведали склад ракет дивизии ПВО окупантов в Севастополе. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали склад ракет вражеской части ПВО в оккупированном Севастополе. Партизанам удалось обнаружить слабые места в защите военного объекта РФ, который является приоритетной целью для Сил обороны Украины.

Об этом 2 мая сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

Сообщается, что партизаны разведали парк военной техники и склад ракетного вооружения 12-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВКС РФ.

Координаты объекта: 44.5171832 33.4875704.

"Мы изучили график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения. Эти склады являются приоритетной целью. Ведь за неимением ракет их система ПВО станет недейственной", – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" разведали нефтебазу в Ростове и схему поставок нефтепродуктов на объект. Эта база снабжает войска РФ, воюющие против Украины.

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