Россия потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины, что составляет более 1,8 триллиона рублей. Эти средства можно было бы направить на строительство школ, больниц и инфраструктуры.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram. Руководство Кремля считает террор украинцев важнее развития собственных регионов.

Как выглядят эти 18 миллиардов долларов по сравнению с бюджетами регионов Российской Федерации за 2024 год – можно наблюдать в инфографике Центра противодействия дезинформации.

С 24 февраля 2022 года страна-агрессор выпустила по Украине более 10 тысяч ракет и 13 тысяч дронов. Стоимость этого оружия превышает $18 миллиардов, что больше бюджета некоторых регионов России за 2024 год.

В 2024 году расходы Санкт-Петербурга составили 1,3 трлн рублей (около $13 млрд). Таким образом, расходы на обстрелы Украины превышают городской бюджет в 1,38 раза.

Бюджет Краснодарского края РФ в 2024 году составил 512,2 млрд. рублей ($5,15 млрд). Расходы России на обстрелы Украины за весь период полномасштабного вторжения эквивалентны 3,5-летним бюджетам этого региона.

Свердловская область является одним из наиболее финансово обеспеченных регионов России, с бюджетом 420,1 млрд рублей ($4,3 млрд). Расходы на обстрелы Украины за все время полномасштабного вторжения эквивалентны четырем годовым бюджетам этого региона.

Республика Татарстан является самым богатым регионом в 2024 году. Расходы которого составляют $3,9 млрд, что равняется 4,6 годовым бюджетам региона.

Красноярский край тоже является богатым регионом России. Его общий бюджет составляет $4,3 млрд, этих средств хватило бы на финансирование Красноярского региона в течение 4 лет.

Общий бюджет 10 беднейших регионов России, таких как Костромская область, Чукотское АО, республика Северная Осетия – Алания, Алтай, Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия, Калмыкия, Ненецкий АО и Еврейская автономная область, составляет 357 млрд рублей ($3,5 млрд). Расходы России на ракетные обстрелы Украины равны пяти годовым бюджетам этих регионов.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин существенно сократил компенсацию, обещанную оккупантам, раненым во время боевых действий в Украине. Такие шаги свидетельствуют о попытках Кремля сократить растущие краткосрочные и долгосрочные расходы и восстановить баланс в российской экономике.

Политика Кремля указывает на то, что российская экономика скорее всего столкнется со значительными проблемами в 2025 году и что диктатор обеспокоен экономической стабильностью РФ в долгосрочной перспективе.