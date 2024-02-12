Пришли к выводу: в ВМС рассказали о ситуации с российским флотом в Черном море

После уничтожения ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму российские войска не некоторое время даже приостановили обучающий процесс Черноморского флота РФ. Более того, уже длительное время враг продолжает концентрировать корабли исключительно в восточной части Черного моря.

При этом вражеский флот сейчас занят преимущественно двумя задачами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на сегодняшний день Черноморский флот РФ опекается двумя основными вопросами – охрана и оборона пунктов базирования, водного контроля и гражданского судоходства, а так также обучающие процессы.

Однако даже эти процесс враг приостанавливал после уничтожения ракетного катера "Ивановец". В итоге путинские войска пришли к выводу, что восточная часть Черного моря является наиболее безопасной для их кораблей.

"Они выполняют свои задания преимущественно в восточной части Черного моря. Случай, который произошел с их ракетным катером, они несколько дней обдумывали, разбирали, даже был приостановлен обучающий процесс. После того, как они решили, что уже безопасно можно выходить в восточной части Черного моря, продолжили выходы", – рассказал Плетенчук.

Также он отметил, что 11 февраля в акватории Черного моря находится 5 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр". Плетенчук подчеркнул, что выход российских кораблей в море связан с мерами безопасности.

"Корабли пытаются менять место стоянки, места базирования. Для этого они еще используют порты Туапсе и Сочи. Для этого им нужно выйти море", – объяснил Плетенчук.

Напомним, недавно украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. В ходе атаки было использовано сразу 10 дронов.

Ранее сообщалось, что за время полномасштабной агрессии России против Украины Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Потоплены или существенно повреждены 24 корабля и одна подлодка. Всего на вооружении Черноморского флота РФ было 74 военных судна.