Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики и глава ультраправой Словацкой народной партии SNS Андрей Данко заявил, что Россия не является агрессором. По словам политика, в Украине государство-террорист якобы "защищает свои интересы".

Такое циничное заявление Данко сделал в эфире RTVS. В то же время он подчеркнул, что "мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение конфликта на нашу территорию".

"Присоединение к Украине – не решение. Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", – сказал глава председателя Нацсовета.

Также он добавил, что россияне пришли убивать украинцев "с чувством помощи своей нации ", а для стран Запада становиться на сторону Украины будет означать "эскалацию напряженности".

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посоветовал сомневающимся партнерам Украины в возможности нападения России на страны НАТО тщательно изучить учебники истории и внимательно послушать заявления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Министр призвал партнеров Украины преодолеть свои страхи и нерешительность и принять решительные меры, которые обеспечат нашему государству все необходимое для обороны, иначе им придется принимать решения гораздо более трагического масштаба для спасения своих граждан и городов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Венгрии Петер Сийярто совершил визит в Иран, где договорился о новых сферах сотрудничества между Будапештом и Тегераном. О том, что это государство передает России ракеты и БПЛА для обстрелов украинского народа, глава МИД не упомянул.

– Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хочет для своей страны общей границы с Россией. У него "есть плохие воспоминания" на этот счет. Очевидно, Орбан имеет в виду прошлый век, когда Венгрия граничила с СССР и когда в 1956 году советская власть подавила венгерское восстание.

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