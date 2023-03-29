Пришлось менять: Зеленский заявил, что одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одно из европейских государств отправило в Украину не работавшую систему ПВО, поэтому ее пришлось заменить. Он не уточнил, о каком именно государстве идет речь.

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В то же время глава государства отметил, что Украина нуждается как минимум в 20 батареях систем ПВО Patriot: это позволило бы хотя бы частично защитить территорию нашего государства от российских баллистических ракет. Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press.

По словам Зеленского, одно из европейских государств отправило Украине не сработавшую систему ПВО. Поэтому ее меняли "снова и снова". Впрочем, о какой именно стране идет речь, глава государства не уточнил.

Вместо этого Зеленский поблагодарил западных партнеров за помощь и подчеркнул, что часть обещанного оружия наше государство до сих пор не получило. В частности, пока не реализованы "чудесные решения по Patriot": этих систем ПВО на территории Украины пока нет. В то же время украинские военные сейчас осваивают эти системы на территории США.

"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", – отметил Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал, что помощь США критически важна для победы Украины в войне с РФ. Следовательно, если смена власти в Штатах приведет к изменению позиции Вашингтона в поддержке нашего государства, изменится и ход войны.

Также сообщалось, что глава государства пригласил Си Цзиньпина с визитом в Украину, а также объяснил, почему ВСУ так важно удержать Бахмут.