Присоединились к ''охоте'': в ВМС ВСУ рассказали, как удалось сбить российский ''Калибр'' из пушек на катере ''Айленд''

Экипажи патрульных катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии России. Они круглосуточно дежурят у побережья юга Украины, чтобы в случае попытки проникновения вражеской ДРГ отправить ее ко дну. А недавно защитники из пушек на катере "Айленд" сбили российскую ракету "Калибр".

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О том, как все происходило, рассказали на странице ВМС ВСУ в Facebook. К охоте на вражескую цель присоединились и другие катера (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что р*сня совершила очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал комендору, а он уже и сделал свое дело. Все катера присоединились к охоте, ведь даже одна ракета может натворить большую беду. Для нас не важно, какой экипаж, кто именно уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории, - рассказал командир катера Александр.

"Айленд" – бронирован, в рубке – кевларова обшивка. Кроме того, судно обладает возможностью выбирать место для более эффективного несения дежурства. Военные используют маскировку и работают по разным целям.

"Катер новейший, получили в помощь от США, экипаж мой опытный, вместе уже почти год. Для выполнения поставленных задач катер подходит почти идеально, ведь, во-первых, он маневровый и быстрый, до 45 узлов, во-вторых, его сильной стороной считают маленькую осадку, позволяющую нам проходить в местах, где слишком мелко для больших катеров. Что касается вооружения, то это американские пулеметы и гранатометы", – рассказал еще одни командир катера Владислав.

Среди членов экипажа катеров военнослужащие службы по контракту и мобилизованные. Все они имеют профессиональное образование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ оценили вероятность высадки вражеской ДРГ в акватории Херсона. Там заявили, что это невозможно. По всей территории есть наблюдательные посты. Кроме того, само побережье заминировано.