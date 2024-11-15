Привлекли срочников: оккупанты активно роют окопы вдоль побережья Евпатории – 'Атеш'

Российские войска активно строят укрепления вдоль побережья временно оккупированной Евпатории в Крыму. Они роют окопы, устраивают огневые точки и опорные пункты.

Видео дня

К работам начали активно привлекать солдат срочной службы, поскольку кадровые военнослужащие отправляются в Курскую область РФ, где продолжается операция Сил обороны Украины. Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Там отметили, что россияне продолжают готовиться к возможной атаке ВСУ на временно оккупированный Крым.

"Агенты "Атеш" фиксируют непрекращающийся процесс укрепления береговой линии окопами, огневыми точками и опорными пунктами. Количество задействованного личного состава постоянно увеличивается. Поскольку основную часть военнослужащих из Крыма отправляют на передовую, в частности в Курскую область, для работы и дежурства на фортификационных сооружениях, оккупанты активно привлекают срочников", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также показали, как идет строительство оборонительных сооружений, на фото и видео.

"На защите Крыма остается с каждым днем все меньше военнослужащих. Оккупанты понимают, что удар со стороны ВСУ неизбежен и близок.А каким он будет — мы с вами увидим в ближайшее время! Как всегда, всю имеющуюся информацию мы передали в правильные руки. Это поможет при планировании различных операций Сил Обороны Украины", – подчеркнули в "Атеш".

Там также призвали российских срочников, проходящих службу во временно оккупированном Крыму и не желающих становиться соучастниками преступлений путинского режима, помочь в освобождении полуострова от оккупантов. Узнать, как помочь, можно обратившись в Telegram-бот @Ametham_atesh_ua⁩.

Напомним, в "Атеш" рассказали, что оккупанты хотят вернуть свои корабли в Севастополь. В городе активно строят новые оборонительные сооружения, чтобы оградить бухты и корабли от украинских безэкипажных катеров-камикадзе.