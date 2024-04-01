Призвала убивать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Симоньян

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая призвала убивать украинских детей. Она также агитировала продолжать ракетные обстрелы украинских городов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Так, Симоньян возглавляет телеканал "RT", вещающий Кремлем, и активно действующий в медийном пространстве, поддерживая агрессивную политику России.

Отмечается, что он одним из первых выступил в поддержку широкомасштабного вторжения России на территорию Украины и поддерживал военные преступления российских оккупантов.

"Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года", - уточнили в СБУ.

Кроме того, она систематически агитировала за продление ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Пропагандистка также регулярно распространяет кремлевские нарративы через свой Телеграмм-канал и появляется на российских телеканалах, включая телепрограммы другого топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

На основании полученных доказательств Служба безопасности сообщила Симоньяну о новых обвинениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

⁠ст. 436 (пропаганда войны);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что злоумышленница скрывается на территории России, поэтому продолжаются меры по ее привлечению к ответственности.

Напомним, что по материалам СБУ в марте 2023 года Симоньян уже было доложено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично оправдала полномасштабное вторжение России в Украину. По ее словам, если бы РФ не напала, то граждане государства-террориста остались бы без воды, пищи и электричества.

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