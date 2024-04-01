Призвала убивать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Симоньян
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая призвала убивать украинских детей. Она также агитировала продолжать ракетные обстрелы украинских городов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Так, Симоньян возглавляет телеканал "RT", вещающий Кремлем, и активно действующий в медийном пространстве, поддерживая агрессивную политику России.
Отмечается, что он одним из первых выступил в поддержку широкомасштабного вторжения России на территорию Украины и поддерживал военные преступления российских оккупантов.
"Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года", - уточнили в СБУ.
Кроме того, она систематически агитировала за продление ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Пропагандистка также регулярно распространяет кремлевские нарративы через свой Телеграмм-канал и появляется на российских телеканалах, включая телепрограммы другого топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.
На основании полученных доказательств Служба безопасности сообщила Симоньяну о новых обвинениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ добавили, что злоумышленница скрывается на территории России, поэтому продолжаются меры по ее привлечению к ответственности.
Напомним, что по материалам СБУ в марте 2023 года Симоньян уже было доложено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично оправдала полномасштабное вторжение России в Украину. По ее словам, если бы РФ не напала, то граждане государства-террориста остались бы без воды, пищи и электричества.
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