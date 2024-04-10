Мой близкий друг Леонардо Ф. пригласил меня выступить на Liberty Forum, влиятельном событии с высокопоставленными спикерами (политиками, общественными и бизнес-лидерами) из всей Латинской Америки. Мероприятие прошло на прошлой неделе 4-5 апреля в Бразилии, в нем приняли участие более 5000 участников и более 100 журналистов.

Бразилия — уважаемая и влиятельная страна на мировой арене, а для Украины важно иметь ее поддержку. Согласно официальным заявлениям, Бразилия придерживается нейтралитета по агрессивной войне России в Украине.

Я лично знаю многих бразильцев, которые с первых дней полномасштабного вторжения России выразили невероятную симпатию и решительную поддержку Украине. К сожалению, сейчас я не смог уехать за пределы Украины, чтобы лично быть на Форуме, и организаторы конференции попросили меня записать видеообращение к аудитории.

Я всегда считал, что если хочешь объяснить, казалось бы, сложную тему — используй простые слова. И это я пытался сделать в своем выступлении.

Вот важнейшая часть моего сообщения:

"...Это совершенно ненормально, что в 21 веке одна страна жестоко вторглась в мирную соседнюю суверенную страну, нарушая все существующие международные законы, и уже более 2 лет разрушает целые города, убивая мирное население, население в массовых количествах.

1. Это Россия напала на Украину, они убивают украинцев на территории Украины. Если Россия перестанет убивать украинцев и уйдет с нашей земли, то война закончится немедленно.

2. Президент России не хочет вести переговоры, он стремится к победе, а не к переговорам. Он хочет поставить Украину в рабство, и ему безразлично, сколько человеческих жизней будет потеряно для достижения его цели.

3. Если бы свободный мир по какой-либо причине сейчас прекратил посылать военную помощь Украине, война бы на этом не прекратилась. Украинцы предпочли бы погибнуть в гораздо большем количестве, но мы бы все равно устояли. Война не закончилась бы…"

Мы не просим финансовой или военной помощи от Бразилии, но мы бы, конечно, были благодарны. любой предлагаемой помощи. Однако мы призываем Бразилию сделать четкое публичное заявление в поддержку Украины и осудить Россию с дальнейшими ответными действиями. Перед лицом жестокой агрессии не должно быть места для нейтралитета со стороны демократических стран!