"Призываем немедленно покинуть города": российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску и обратились к населению

Жителей Белгорода и Курска (РФ) призвали временно покинуть города в связи с запланированными ударами по огневым позициям российских оккупантов. Об опасности 13 марта предупредили воины-россияне, которые на стороне Украины борются с кремлевской агрессией.

Совместное заявление опубликовали легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Напомним, что они утром 12 марта начали новую операцию на территории страны-агрессора.

"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!

В связи с этим мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск", – предупредили воины.

Они обратились к властям Курщины и Белгородчины, чтобы те начали эвакуацию из областных центров.

"Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города", – заявили российские защитники Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские добровольцы 12 марта публиковали кадры боев в населенных пунктах Белгородской и Курской областей России.

– Проект ASTRA утверждает, что на приграничье РФ 12 марта были ликвидированы по меньшей мере четверо военнослужащих государства-агрессора. Ранения получили минимум девять оккупантов.

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