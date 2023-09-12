Призывал к разделу Украины и называл Киев 'российским городом': в Полтавской области разоблачили сторонника Путина. Фото

В Полтавской области СБУ выдвинула подозрение 33-летнему жителю Миргородского района в совершении преступлений, направленных против основ национальной безопасности. Фигурант дела публиковал в сети сообщения, в которых призвал к разделению Украины и захвату государственной власти.

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Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области. Также в своих публикациях мужчина прославлял российского диктатора Владимира Путина и так называемую "СВО".

Коллаборант призвал в сети к росту активности так называемой "спецоперации", чтобы "освободить" Украину от "нацистов" и заявлял о необходимости силового присоединения Украины к России.

Он также возвеличивал российских военных, в частности, подразделения "Вагнера" и утверждал, что это "война не русских и украинцев, а война против них", поскольку западные страны поставляют оружие Украине.

После проведения ряда экспертиз следователи СБУ объявили мужчине о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 109, часть 2 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

(действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти); статья 110, часть 1 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статьи 436-2, части 2 и 3 ( оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификация ее участников).

Досудебное следствие уже завершено, и дело передано в суд. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы продолжительностью до 8 лет и конфискации его имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме пострадавших от развязанной кремлевским диктатором войны, защиту в Европе получили и предатели Украины. Они "топили" за Россию и сотрудничали с оккупантами, а сегодня притворяются "жертвами". Наши правоохранители уже сообщают о выявленных фактах зарубежным коллегам и намерены добиться выдачи преступников.

Напомним, что Прилукский районный суд Черниговской области отправил на пять лет в тюрьму женщину, которая целых 1,5 года отрицала военные преступления России в Украине, а наоборот, оправдывала действия вражеских войск. Свои домыслы подозреваемая преподавала в социальной сети "Одноклассники", запрещенной в нашей стране с 2015 года.

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