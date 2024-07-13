Проблема в другом: дипломат отверг предположение о негласном сговоре Запада и России. Видео

Предположение о том, что между Западом и Россией существует определенный "заговор" является не более чем еще одной конспирологической теорией. На самом же деле, западные государства вместе с Украиной ведут борьбу против РФ, однако проблема в том, что до сих пор нет стратегической определенности и понимания того, что единственно возможным вариантом является поражение Кремля.

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Такое мнение в эфире OBOZ.Talk высказал дипломат Олег Шамшур. По его убеждению, на Западе хорошо понимают, какие ставки в этой борьбе и чем может закончиться не только для нашей страны, но и для всего демократического мира, даже частичная реализация плана Путина по Украине.

Но между заявлениями и конкретными действиями все еще остается значительное расстояние, подчеркнул эксперт.

"И главное, на мой взгляд, заключается в отсутствии стратегической определенности, понимании, что в этой войне военному поражению России просто нет альтернативы", – заметил Шамшур.

По его словам, если позволить Путину реализовать даже часть его планов по Украине, это может превратить войну в постоянную европейскую институцию.

"Запад к сожалению, позволяет Путину запугивать себя, поддается на его шантаж, в первую очередь ядерный шантаж. Есть также опасения отцентровых процессов России, образование там социально-политического хаоса, с которым не знают, что делать, и опасения эскалаций. Все это объясняет нерешительность наших западных партнеров и оказание ими помощи с опозданием, когда она уже не может иметь такого результата, Как если бы была предоставлена вовремя, в необходимых объемах и в необходимой номенклатуре", – отметил дипломат.

Без того чтобы изменить такую парадигму, чтобы не бояться Путина, а заставить его бояться нас и наших партнеров, вряд ли можно рассчитывать на победу в войне, считает Шамшур.

"Эта ситуация напоминает ситуацию распада СССР. Когда были примерно те же опасения, но все же Запад нашел алгоритмы своих действий и не дал сбыться худшим прогнозам. Это абсолютно возможно сейчас. Я бы сказал, что не надо относиться легкомысленно к угрозам Путина, надо за ими внимательно следить и анализировать, но не нужно формировать стратегические решения под влиянием шантажа со стороны Путина. Это, мне кажется, путь в никуда", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня глава Пентагона Ллойд Остин впервые за более, чем год пообщался с российским министром обороны Андреем Белоусовым. 12 июля по инициативе Москвы между ними состоялся еще один телефонный разговор.

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