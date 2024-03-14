'Проблемы остаются нерешенными': появилась петиция с требованием запустить механизм противодействия сексуальным домогательствам в ВСУ

Президента Владимира Зеленского просят внедрить уже разработанный механизм противодействия сексуальным домогательствам и насилию в Вооруженных силах Украины. Необходимо остановить безнаказанность тех, кто совершает насилие в армии.

Об этом говорится в петиции главе государства, которая была обнародована 8 марта. Автором стала Екатерина Приймак, также под обращением подписались общественные организации "Институт гендерных программ", "Юридическая сотня", "Женское ветеранское движение" и "Экспертный ресурс Гендер в деталях".

В петиции сказано, что по состоянию на сегодняшний день украинская армия имеет один из самых больших процентов вовлеченных женщин (62 062 человека по состоянию на октябрь 2023 года). При этом проблемы, связанные с сексуальными домогательствами в военной сфере, остаются нерешенными. Отмечается, что от сексуальных домогательств страдают не только женщины, но и мужчины.

В то же время, существующие механизмы противодействия и расследований случаев сексуальных домогательств, насилия по признаку пола не являются эффективными, так как они не адаптированы под ряд особенностей таких ситуаций.

Ранее в Украине был разработан детальный алгоритм идентификации случаев сексуального домогательства, порядок реагирования, расследования и служебной проверки. Он предусматривал создание институциональных механизмов для надлежащего реагирования и оказания помощи. Эти разработки были представлены на форуме "Армия, построенная на доверии", организованном Сухопутными войсками в октябре 2021 года.

"Присутствие представителей ВСУ, МОУ и Верховной Рады Украины, публичное обсуждение вопроса сексуальных домогательств в ВСУ свидетельствовало о наличии политической воли к урегулированию и предотвращению случаев сексуальных домогательств в ВСУ", – говорится в петиции.

Однако до начала полномасштабной войны Генеральный штаб не успел назначить людей на должности подразделения гендерной интеграции в Аппарате главнокомандующего ВСУ. За этим должно было последовать принятие Инструкции по предотвращению сексуальных домогательств и гендерной дискриминации в ВСУ, которая до 24 февраля 2022 года прошла согласование со всеми командованиями.

"Уважаемый Владимир Александрович! Призываем содействовать системному противодействию сексуальным домогательствам и гендерному насилию в военной сфере, которая будет соответствовать современным подходам к управлению военным и гражданским персоналом в Силах обороны государства", – говорится в обращении к Зеленскому.

На момент написания новости петиция собрала 3553 подписи из 25 000 необходимых. До конца сбора голосов оставалось 87 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы просили президента Владимира Зеленского публично поддержать введение в нашей стране однополых партнерств и законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств". Была создана соответсвующая петиция.

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