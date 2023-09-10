Продавцы цветов и проповедник: что известно о погибших во время взрыва российской ракеты на рынке в Константиновке

6 сентября днем россияне нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Ракета прилетела на рынок в центре города, когда там было много посетителей и продавцов. В результате погибли 16 человек, в основном работники рынка.

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Погиб на пороге дома

65-летнего Юрия Носулю осколок российской ракеты убил на пороге дома, который находится возле рынка. По словам его дочери Татьяны Аникеевой, отец, видимо, вышел на порог покурить, когда раздался взрыв. Осколок ранил его, он еще пытался скрыться в доме, но смог добежать только до второго коридора.

О том, что с Юрием Носулей что-то произошло, Татьяне сообщил сосед по телефону. Сказал, что дверь в доме открыта, сейчас пойдут посмотрят.

"Сосед пошел и увидел отца в коридоре, тогда позвал туда военных. Но было уже поздно", – со слезами говорит дочь.

Семья родом из Авдеевки. Когда началась война в 2014 году они выехали оттуда в Константиновку, купили дом, прожили несколько лет. А в феврале 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, начались обстрелы Константиновки, Татьяна с семьей, тремя детьми уехали в Одессу.

"Мы хотели забрать папу, но он не соглашался. Не так давно тоже недалеко от нас в Константиновке был прилет, снаряд попал прямо в наш двор, оторвало крыльцо. Тогда папа испугался, хотел уезжать, но через пару дней передумал. Как любой пожилой человек, он привязан к своему дому, не хочет ничего бросать", – рассказывает Татьяна.

На этот раз, кроме того, что осколок убил пенсионера, еще несколько осколков залетели в детскую комнату, где до полномасштабной войны жили дети Татьяны, двойняшки.

Юрия Носулю уже похоронили на Червоном кладбище, дочь не смогла попрощаться с отцом поскольку ехать в Константиновку сейчас не безопасно. А у нее трое детей и пожилая мама, которая просила не рисковать жизнью.

Татьяна рассказывает, что до выхода на пенсию отец работал на Авдеевском коксо-химическом заводе. Кроме этого, он всегда занимался спортом. Участвовал в заводской команде по волейболу, футболу. Вокруг него всегда было много молодежи, он был очень веселым человеком.

"Он был настоящим отцом и мужчиной. Честный, гордый, справедливый, все что можно сказать о настоящем мужчине, – это о моем отце", – говорит дочь. У Юрия Носули остались две дочери, и пятеро внуков.

Поддержать родных можно, перечислив деньги на карточку дочери 4731 2196 5137 8089 или 5168 7422 4256 2324.

Ездил по селам и проповедовал

Также во время взрыва погиб 55-летний диякон церкви Евангельских христиан-баптистов Демьян Загонкин. Как рассказала нам его дочь Лолита, Демьян Викторович как служитель церкви ездил по селам, раздавал продукты питания и проповедовал. И очень верил в нашу победу.

"Он был верным служителем, который любил Бога, людей и свою землю. Он был патриотом", – говорит Лолита.

Также Демьян Викторович работал таксистом, чтобы заработать на жизнь. Обычно таксисты стоят возле рынка и ждут пассажиров, а может быть он там высадил клиента. Его напарник потом рассказал, что Демьян отошел и его убило взрывной волной.

У него осталась супруга с инвалидностью, сын с невесткой, которые живут в Константиновке. А дочка сейчас за рубежом.

"Я сейчас в другой стране. Верю и жду, что рашисты заплатят головой за то, что разрушили нам жизнь", – говорит Лолита.

Помочь семье можно, перечислив средства на карточку жены погибшего, Светланы 5167 8030 6939 3903.

Погибли продавцы цветов

Также во время взрыва российской ракеты на рынке погибли продавцы цветов. Супруги Ширай: 54-летняя Наталья и 55-летний Николай.

Николай погиб сразу, в момент взрыва он находился в автомобиле, который сгорел. Его тело узнали только по чехлу от телефона, который находился на его ремне. А Наталью еще доставили в больницу и пытались спасти, но ее ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Как сообщают знакомые семьи, Николай раньше работал на заводе. А в последнее время он торговал на рынке цветами, которые они выращивали вместе с женой. Наталья работала в детском саду и помогала мужу.

У них остались две дочери Юлия и Лида. Помочь родным можно, перечислив средства на банку monobank. .

Выращивала цветы и продавала на этом рынке и 48-летняя Оксана Люлина. О ней тоже вспоминают как о добром и отзывчивом человеке.

У Оксаны остались две дочери. После того, как Оксана погибла, у старшей из них родились сразу двое малышей – мальчик и девочка. Но, к сожалению, Оксана уже не узнает об этом. Ее зять также сейчас воюет на фронте. Помочь семье можно перечислив средства на карточку дочери погибшей Виктории 5168745182488020.

Самым младшим погибшим на рынке оказался 18-летний Багир Просунко. На рынке он помогал маме, которая воспитывала его одна. Он продавал квас и лимонад. Также подрабатывал кстановкой окон.

Жители Константиновки говорят, что траур по погибшим в городе решили объявить через день после трагедии, и то после того, как люди начали писать об этом в соцсетях. Также местные жители сообщают о том, что в Константиновке не достаточно чтят память погибших Героев, местные власти даже не публикуют их имен.

Во время взрыва ранения получили более 30 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии, их перевезли в Днепр в областную больницу им. Мечникова. Врачи делают все возможное, чтобы спасти людей.