'Продолжается операция по ликвидации врага': ВСУ отрезали оккупантов в Купянске от основных поставок

В Купянске украинским защитникам удалось отрезать российских оккупантов от основных поставок в северной части города. Сейчас продолжается операция по ликвидации очагов врага.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он рассказал, что сейчас происходит в Купянске.

"Сейчас продолжается операция по ликвидации ячеек россиян в северной части города. Не скажу, что это очень просто, но учитывая то, что они отрезаны от основных поставок и им сейчас не может эффективно поступать подкрепление,они находятся в значительно худшей ситуации, чем были украинские защитники даже в худший момент", – отметил Трегубов.

Также он отметил, что поставки продуктов и боеприпасов оккупантам в Купянск происходит только с помощью дронов.

"Попытки пополнения или заехать автомобилями в северные районы эффективно блокируются украинскими ударами. То есть они не могут эффективно поставлять войскам, которые есть в городе, но могут на них сбрасывать те или иные продукты или боеприпасы", – пояснил начальник управления коммуникаций Сил обороны.

Также Трегубов отметил, что вести бои в городе всегда трудно и необходимо принимать во внимание риск того, что ситуация меняется.

Ситуация в Купянске

В Купянске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом. Благодаря действиям украинских войск российские оккупанты постепенно теряют контроль над городом. В частности, на севере Купянска россиян стало меньше.

Вопреки заявлениям руководства РФ, окружения украинских войск в городе нет и не было. Наоборот, идет тенденция к тому, что россияне постепенно теряют контроль над городом и над теми районами, где они были.

Однако ситуация в Купянске сложная не только для россиян, но и для ВСУ из-за осложненной логистики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе опровергли захват армией РФ левобережья Купянска и окружение ВСУ в районе Подолов. 10-й армейский корпус Вооруженных сил Украины сообщил об отсутствии российских сил в районах, о которых заявляют пропагандисты.

