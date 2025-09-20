'Продолжается подготовка': Зеленский анонсировал создание Штурмовых войск

В Украине будут созданы Штурмовые войска. Речь идет об отдельном роде войск в составе ВСУ, и решение об этом уже принято.

Соответствующее заявление 20 сентября сделал президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами. Его цитирует агентство "Укрінформ".

Глава государства пояснил, что наши штурмовые подразделения, такие как батальоны и полки, уже доказали свою эффективность на поле боя.

"У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость... Будем сейчас делать отдельные войска Штурма, принято это решение", – сказал Зеленский.

По состоянию на 20 сентября продолжались подготовительные работы для того, чтобы перенести инициативу в официальную плоскость. Президент ожидает, что "где-то неделю, десять дней – и все будет работать".

Также он отметил, что в составе Штурмовых войск "обязательно будет дроновая составляющая".

ОШП уже стоят на защите Украины

В настоящее время отдельные штурмовые полки (ОШП), созданные в 2025 году по инициативе главнокомандующего Александра Сырского, подчиняются командованию Сухопутных войск ВСУ.

Публично известно о пяти следующих формирований:

1-й отдельный штурмовой полк;

33-й отдельный штурмовой полк;

210-й отдельный штурмовой полк;

225-й отдельный штурмовой полк;

425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

