Продолжается разбор завалов: в сети показали, как выглядит многоэтажка в Харькове после удара РФ. Видео

В Салтовском районе Харькова вторые сутки продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы после вражеского удара. Около 22:40 30 октября оккупанты нанесли удар по городу авиабомбой, попав в многоэтажный дом и почти полностью разрушив один из подъездов.

Видео дня

Видео с места происшествия, снятое дроном, опубликовала Харьковская областная прокуратура. В результате обстрела погибли три человека, а еще 35 получили ранения.

Спасатели деблокировали из-под завалов 12-летнего мальчика с тяжелыми травмами, но, несмотря на реанимационные усилия, спасти его не удалось. Также под завалами нашли тела 25-30-летнего мужчины и 15-летнего подростка.

Удар повредил соседние многоэтажки и автомобили. Обстрел был произведен ФАБ-500 из УМПК из района населенного пункта Строитель в Белгородской области РФ.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара по Харькову спасатели обнаружили под завалами тело 15-летнего парня. Подросток по имени Борис жил вместе с бабушкой и дедушкой на первом этаже, где и произошел обвал. Спасатели увидели тело Бориса под тяжелыми плитами, но деблокирование нуждалось в особой осторожности, чтобы не повредить тело. По состоянию на 14:30 тело достали.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты ночью во вторник, 29 октября, нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе по частному сектору, погибли две женщины и двое мужчин.

Также вечером 28 октября войска РФ ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей, пострадали девять человек.

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