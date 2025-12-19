Продолжается 'зачистка': украинские военные показали, как уничтожают врага на промке в Покровске. Видео

В западной части Покровска продолжаются бои за промышленную зону, где русские штурмовые группы пытались закрепиться. Подразделение "Специалисты" проводит зачистку территории, уничтожая живую силу противника и не давая ему продвинуться дальше. Течение боев зафиксировали на видео.

Об этом сообщили украинские военные, подразделение - "Специалисты", в Telegram-канале DeepState. Видеозапись по локации – Покровск.

На обнародованных кадрах видна работа подразделения "Специалисты" на территории промышленной зоны в западной части города. Украинские защитники действуют малыми тактическими группами, обнаруживая и уничтожая штурмовые подразделения противника, пытавшихся использовать промышленную застройку как укрытие.

По данным военных, российские силы понесли потери и были вынуждены отступить с отдельных позиций. Бои за Покровск остаются интенсивными, а промышленная зона является одним из ключевых участков, где противник пытается прорвать оборону. В то же время, украинские военные удерживают контроль над ситуацией и продолжают выполнение боевых задач.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении не прекращают продолжаться адские бои. В частности, в Покровске Донецкой области российские захватчики задействовали против наших защитников резервные подразделения.

Российские оккупанты пытаются увеличить количество и интенсивность атак, а непосредственно в Покровске штурмовые действия продолжаются непрерывно. По его словам, Силы обороны фиксируют в городе рост числа вражеских атак, преимущественно совершаемых пехотными подразделениями.

Бронетехнику противник большей частью использует как средство доставки личного состава, однако эти логистические маршруты оперативно обнаруживаются с помощью дронов, после чего техника уничтожается еще на подступах. В то же время применение машин сейчас происходит реже, чем несколько месяцев назад.

