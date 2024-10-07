Продолжаются боестолкновения: в Генштабе раскрыли самые горячие направления на фронте

На поле боя в Украине в течение воскресенья, 6 октября, произошло 99 боевых столкновений (по состоянию на 22:00) военных Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация остается на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Наши воины, как отмечается, направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение боевого потенциала врага.

На Харьковском направлении враг 5 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Старицы и Волчанска. Ориентировочные потери россиян – 58 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 14 артсистем, 33 БПЛА, десять единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

На Купянском направлении россияне 11 раз атаковали укрепления ВСУ возле Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосинового. На данный момент боестолкновения продолжаются на трех локациях.

На Лиманском направлении 18 раз российские войска штурмовали позиции ВСУ в районах Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы. До сих пор продолжаются три атаки врага.

На Северском направлении наши войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении около Часова Яра, Ступочек и Белой Горы неудачей завершились девять попыток захватчиков продвинуться вперед.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении враг совершил 19 штурмовых и наступательных действий в районах Мирнограда, Лысовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Луча, Петровки и Селидового. Девять боеприкосновений еще продолжаются.

ВСУ за сутки ликвидировали 126 и ранили 157 окупантов. Уничтожены три танка, три боевых бронированных машин, три пушки, три командно-наблюдательных пункта, два БПЛА и десять автомобилей. Также повреждены два танка, четыре боевых бронированных машины, семь вражеских авто и пять артиллерийских систем захватчиков.

На Кураховском направлении произошло 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанне Второе, Александровка и Константиновка. Еще продолжаются семь боев.

На Времивском направлении агрессор семь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы. Продолжается бой вблизи Богоявленки.

На Приднепровском направлении отражены шесть вражеских атак, противник успеха не имел.

В Курской области идет операция Сил обороны Украины. Враг нанес по собственной территории 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению ветерана войны, активиста и юриста Олега Симороза, ВСУ могут оцепить группировки армии РФ на Курщине. По его словам, условия для этого сейчас находятся в районе реки Сейм.

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