Продолжаются ожесточенные бои: в Силах обороны юга уточнили, куда враг перебрасывает войска

Российские оккупационные войска усиливают наступление на Запорожском направлении. Туда противник перебрасывает свои силы и средства, чтобы пополнить свои потери, то есть об увеличении количества вражеского войска там речь не идет.

В то же время на Херсонское направление РФ перебрасывает новые подразделения. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Куда Россия перебрасывает новые подразделения на южном направлении

По словам военного, страна-агрессор перебрасывает войска на Запорожском направлении для пополнения своих потерь. Увеличение количества вражеского войска там не происходит, противник проводит ротации, перегруппировки.

Ежедневно Силы обороны Украины уничтожают на Запорожском отрезке фронта 250-300 российских оккупантов. За минувшие сутки также удалось ликвидировать 60 единиц военной техники россиян.

Тем временем новые подразделения, в частности десантные, враг перебрасывает на Херсонское направление. Там осуществляется перегруппировка сил и средств. Те бригады, которые там были, успехов не имели, поэтому сейчас Россия направляет туда своих десантников.

Делают это, как пояснил Волошин, чтобы форсировать Днепр, захватить определенные плацдармы. Для этого нужно иметь значительное количество сил.

"Россияне перебрасывают туда ресурсы, чтобы активизировать борьбу за островную зону. Сейчас противник отказался по всем участкам от массированных штурмов с привлечением техники, в основном применяет тактику инфильтрации, когда небольшие группы тайно проникают, закрепляются", – сообщил он.

Ситуация на Запорожье

Волошин рассказал, что РФ усиливает наступление на Запорожском направлении. Там значительно возросло количество штурмовых действий, в частности вблизи Гуляйполя. Наши военные держат оборону, однако это дается нелегко.

В течение 14 ноября в Запорожье состоялось 40 боевых столкновений. Именно столько было зафиксировано штурмовых действий и попыток оккупантов инфильтроваться вглубь обороны Украины. Из них на Гуляйпольском направлении – 18 боевых столкновений, из которых 6 – уничтожение вражеских групп, 12 – штурмы россиян на украинские позиции.

На Ореховском, Гуляйпольском и Александровском направлениях враг оказывает серьезное огневое воздействие на позиции Украины. Фиксируется значительное количество ударов дронами-камикадзе и артиллерией.

"Сложнее всего на Гуляйпольском направлении. Там противник пытается обойти Гуляйполе с востока и севера, чтобы выйти к логистическим путям, которые соединяют этот населенный пункт и поселок Покровское Днепропетровской области", – подчеркнул Волошин.

Несмотря на ожесточенные бои, Силам обороны удалось остановить там наступление врага. По словам спикера, сейчас продолжаются действия по блокированию противника и комплексному огневому поражению его сил и средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на юге Украины на отдельных участках фронта ситуация обостряется. Продолжаются мероприятия по блокированию продвижения врага, а также поисково-ударные действия, чтобы не позволять российским захватчикам инфильтроваться вглубь украинской обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!