На отдельных участках ситуация обостряется: Силы обороны проводят мероприятия по блокированию продвижения врага на юге, – Волошин

На юге Украины на отдельных участках фронта ситуация обостряется. Продолжаются мероприятия по блокированию продвижения врага, а также поисково-ударные действия, чтобы не позволять российским захватчикам инфильтроваться вглубь украинской обороны.

Об этом представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил 14 ноября, выступая в эфире "Єдиних новин". "Ситуация не очень спокойная и, скажем так, обостряется на некоторых участках линии боевого соприкосновения. В частности за минувшие сутки (13 ноября. – Ред.) у нас зафиксировано шесть боевых столкновений", – проинформировал полковник.

Также в четверг произошло:

– на Ореховском направлении – 11 боестолкновений;

– на Гуляйпольском – 12;

– на Александровском – 12;

– на Херсонском – 1.

Волошин заявил, что войска государства-агрессора не оставляют попыток продвинуться в сторону Гуляйполя, выдвигаются в сторону Яблочного. Там враг "пытается оттеснить Силы обороны с наших позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение наших позиций, однако продвижения он не имеет".

Несколько украинских позиций противник уничтожил, однако ни зайти туда, ни завести группы закрепления не смог.

Также за прошедшие сутки оккупационные войска совершили семь авиационных ударов на юге (корректируемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами). Захватчики увеличили количество применений дронов-камикадзе и артиллерии.

Относительно тех населенных пунктов на Запорожье, которые Силы обороны оставили, чтобы отойти на более выгодные позиции, Волошин сообщил: "Как я говорил, противник пытается завести туда свои группы закрепления, мы им не даем, не позволяем, уничтожаем его. Например, за минувшие сутки мы уничтожили около 300 человек личного состава врага. То есть бои продолжаются довольно ожесточенные".

Как писал OBOZ.UA, утром 14 ноября российские захватчики начали механизированный штурм на Александровском направлении, воспользовавшись туманом. Силы обороны Украины проредили ряды живой силы и техники противника.

