Продолжаются тяжелые бои на Донбассе, оккупанты терпят значительные потери и неделями не вывозят тела – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают защиту страны от российской агрессии. Оккупационная армия терпит значительные потери, в частности, в Луганской области. В Сватово территория городского морга переполнена телами "двухсотых" захватчиков, оккупанты не вывозят их почти неделю.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Новая сводка (по состоянию на 18:00) была опубликована вечером в воскресенье, 30 июля (522-е сутки полномасштабного вторжения), на странице ведомства в Facebook.

Пресс-служба добавила, что в Старобельске россияне принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в свои военные госпитали, чтобы те помогали "трехсотым" военнослужащим ВС РФ.

В течение 30 июля войска Российской Федерации совершили четыре ракетных и 34 авиационных удара. В частности, противник применил четыре дрона-камикадзе Shahed-136, все – уничтожены. Также оккупанты произвели 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения и поврежденные жилые дома.

В ГШ ВСУ заявили, что вероятность новых российских обстрелов с воздуха остается высокой.

Военные сообщили, что в течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ ударили из минометов и артиллерии по более чем 25 населенным пунктам. Пострадали, в частности, Бучки, Гремяч Черниговской области, Порохонь, Сытное Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Они успешно отбили атаки захватчиков восточнее Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка и Купянск на Харьковщине.

На Лиманском направлении ВС РФ нанесли авиационные удары в районах Белогоровки на Луганщине и Ивановки, Серебрянки, Спорного на Донетчине. Под вражеским артиллерийским огнем были населены пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов. Среди них Орехово-Василовка, Белокузьминовка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийский огонь российские войска вели по более чем 10 населенным пунктам. Это, в частности, Керамик, Авдеевка, Водяное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово и Велетенское Херсонской области.

Как заявили в ГШ ВСУ, защитники Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также нашими защитниками были уничтожены четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 30 июля Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины. За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 480 оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли 245 700 человек.

– Сколько военной техники российских захватчиков уничтожили Силы обороны Украины, можно посмотреть в статистике по ссылке.

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