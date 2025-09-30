Продвижения россиян в Зверево нет: в ОСГВ 'Днепр' рассказали, что происходит на Покровском направлении. Карта

На Покровском направлении армия РФ не достигла никакого успеха в районе населенного пункта Зверево. Силы обороны Украины контролируют ситуацию, уничтожают оккупантов и берут их в плен.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Алексей Бельский в комментарии "Укринформу". Он опроверг информацию о продвижении российских захватчиков в районе населенного пункта Зверево на юго-западе от Покровска.

Оккупанты не оставляют попыток проникнуть в Покровск

По его словам, захватчики продолжают пытаться проникнуть в сам Покровск по линии Зверево – Чунишино. В то же время, несмотря на численное преимущество и регулярное подтягивание резервов, враг не может продвинуться дальше, хотя вышел к этой линии еще летом.

"К ней [линии] захватчики подошли еще летом, а дальше продвинуться не могут. И это несмотря на огромное численное преимущество – каждой украинской бригаде противостоят 2-3 оккупационные. При этом оккупанты постоянно подтягивают резервы", – объяснил Бельский.

Озвучены потери армии РФ на Покровском направлении

Военный отметил, что подразделения ВСУ надежно держат оборону города Покровск почти год, с октября 2024 года. За это время было ликвидировано более 60 тысяч российских солдат, а "подступы к городу просто усеяны трупами "асвабадителей" и уничтоженной вражеской техникой". В то же время украинские защитники взяли в плен немало оккупантов.

"Часть из них сдается вынужденно, например, находясь в невыгодном огневом положении, с окончанием боеприпасов или раненые. Часть – из страха, после нескольких выстрелов или брошенной гранаты со стороны военнослужащих Сил обороны", – объяснил он.

Армия РФ использует солдат в качестве "одноразовых"

Среди пленных много тех, кого силой или обманом заставили заключить контракты с армией РФ. Речь идет о выходцах из бывших советских республик с навязанным российским гражданством, подследственных, которым угрожали арестом или конфискацией имущества, закредитованных людях, а также украинцах с оккупированных территорий. Эти лица в основном абсолютно не мотивированы и не имеют достаточной военной подготовки.

"По рассказам части пленных, до контракта они нигде не служили, а военная подготовка ограничилась лишь неделей пребывания на полигоне", – сказал Бельский.

Представитель ОСГВ "Днепр" добавил, что таких лиц опытные оккупанты цинично называют "одноразовыми" – использовал один раз и выбросил (по аналогии с презервативами).

"Известное русское выражение на линии обороны Покровско-Мирноградской агломерации приобрело новое значение: "Своих не бросаем... своих подставляем". "Одноразовым" дают задание, например, двинуться в сторону соседнего населенного пункта или лесополосы, которую якобы уже контролируют россияне. Группа из 2-4 вояк спокойно движется, и на подходе по ним открывают огонь украинцы", – рассказал спикер.

По словам Бельского, российские солдаты с опытом используют "одноразовых" оккупантов, чтобы выявлять расположение огневых точек Сил обороны Украины. Десятки таких военных привлекают также к попыткам инфильтрации вглубь украинской обороны, но 70-80% из них не доходят до цели – по дороге их уничтожают украинские дроны, артиллерия и пехотинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Северо-Слобожанском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ провели успешную атаку на позиции 810-й бригады морской пехоты России. В результате "зачистки" были уничтожены трое оккупантов, а еще один захвачен в плен.

