Воины ССО 'зачистили' позиции 'элитной' 810-й бригады морской пехоты России и захватили пленного. Видео

На Северо-Слобожанском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ провели успешную атаку на позиции 810-й бригады морской пехоты России. В результате "зачистки" были уничтожены трое оккупантов, а еще один захвачен в плен.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил спецопераций Вооруженных сил Украины. На обнародованном видео показали работу операторов 1-го отряда 144-го центра ССО на Северо-Слобожанском направлении.

Что известно о спецоперации

"Группа спецназовцев ССО скрыто подошла к позициям врага. Прямые действия ССО-шники начали с одиночного четкого выстрела и уничтожения морпеха РФ. После SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) операторы продолжили зачистку позиций дезориентированной российской "элиты", уничтожив двух оккупантов. Наконец операторы окружили "лежку" морпеха и заставили его сдаться", – объяснили военные.

В результате специальных действий группа CCO уничтожила трех морских пехотинцев 810-й, а еще одного взяла в плен.

На видео видно, как группа спецназовцев профессионально подошла к укреплениям противника и начала штурм, уничтожая российских морпехов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские спецназовцы "наделали шума" в тылу врага. Бойцы 73 морского центра ССО провели операцию на российской территории и устроили засаду на оккупантов.

