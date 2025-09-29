'Навели шороху в тылу противника': воины ССО совершили успешную 'вылазку' на территорию РФ и рассказали о результате. Видео

Украинские спецназовцы "наделали шума" в тылу врага. Бойцы 73 морского центра ССО провели операцию на российской территории и устроили засаду на оккупантов.

В итоге враг понес потери в живой силе и технике, а украинские воины вернулись на территорию Украины с "трофеями". Подробности и кадры из операции показали в Силах специальных операций.

Что известно

По определению самих спецназовцев, в результате специальных действий в тылу врага они "навели шороху", в очередной раз уничтожив оккупантов на российской территории.

В операции приняли участие воины 73 морского центра ССО и бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Боевая группа провела специальную разведку в одной из областей РФ. Во время нее операторы организовали засаду на подвижной транспорт противника. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт", – указано в сообщении.

Интересно, что, как видно из опубликованных кадров, даже после почти 4 лет полномасштабной войны с Украиной, Курской операции и мероприятий украинских сил в другие российские области, а также неоднократные "вылазки" украинских разведчиков и спецназовцев на территорию РФ, россияне предпочитают верить, что в России они в безопасности.

По крайней мере, когда защитники Украины открыли по россиянам огонь, один из оккупантов пытался спасти себе жизнь, выкрикивая, что он "свой" – очевидно, решив, что попал под "дружественный огонь" других российских военнослужащих.

Узнать об ошибке ни он, ни двое его "собратьев", скорее всего, не успели, потому что были ликвидированы.

А украинские воины вернулись на территорию Украины, прихватив с собой "трофеи" – документы и оружие ликвидированных врагов.

"На память также прихватили и автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России оборудует периметр государственной границы", – добавили в ССО.

