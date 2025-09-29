Освобождено более 175 кв. км: Сырский рассказал об успехах контрнаступления на Добропольском направлении и озвучил потери противника

За время контрнаступательной операции Сил обороны в районе российского выступа вблизи Доброполья от врага освобождено около 175 кв. км украинской земли. Еще почти 200 кв. км украинские воины зачистили от российских ДРГ.

Попытка прорыва на Добропольском направлении стоила оккупантам очень дорого: ликвидировано почти 2 тыс. захватчиков, потери врага в технике достигли без малого тысячи единиц, часть российских сил оказалась в окружении. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Что сказал главком о промежуточных результатах контрнаступления на Добропольском направлении

Сырский рассказал, что посетил части, которые действуют на главных направлениях фронта – в частности, и на Добропольском, где россиянам удалось прорвать украинскую оборону и сформировать своеобразный выступ.

Главком отметил, что провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции Сил обороны в районе Доброполья. Он поделился промежуточными итогами текущих усилий украинских воинов на этом участке фронта.

"Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные – 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники", – рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также заявил об освобождении защитниками части территории в районе Доброполья, которую временно контролировали захватчики.

"За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв км", – подчеркнул он.

Заслушав доклады командиров на местах, Сырский "определил задачи и отдал необходимые указания" по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях, а также по нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах и повышению качества взаимодействия подразделений.

"Также принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий. Еще раз благодарю личный состав за мужество и профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сырский рассказал о защите от воздушных атак РФ и реформе армии. Именно это, по словам главкома, является первым из приоритетов для украинского военного командования.

Также командующий озвучил информацию об успехах DeepStrike и назвал количество пораженных на территории РФ объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!