Производитель Storm Shadow примет участие в создании украинской ракеты NEPTUNE2: что известно о сделке

Европейская оборонная компания MBDA, производитель крылатых ракет Storm Shadow, подписала меморандум о взаимопонимании с украинской компанией "ЛУЧ". Соглашение предусматривает дальнейшее сотрудничество в сфере разработки ударных ракетных систем и поддержку оборонного потенциала Украины.

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О подписании документа сообщила сама MBDA. В компании подчеркнули, что новое соглашение с украинским партнером подтверждает вклад предприятия в поддержку Украины.

В сообщении отмечается: "Это дальнейшее сотрудничество с украинской компанией в сфере дальнобойных ударных возможностей подчеркивает вклад MBDA в поддержку Украины".

Развитие проекта

В центре соглашений находится дальнейшее развитие крылатой ракеты NEPTUNE. Согласно сообщению MBDA, стороны будут работать над инновационными решениями для создания новыхвозможностей дальнобойного поражения в рамках проекта NEPTUNE2.

Также соглашение направлено на укрепление стратегического оборонного сотрудничества между Украиной и европейским производителем вооружений. В компании отметили, что обладают необходимыми технологиями, экспертизой и международными партнерствами для разработки и внедрения современных ударных систем.

Главные истории дня

MBDA называет себя европейским лидером в сфере сложных ракетных систем. Компания заявила, что способна обеспечивать страны-партнеры технологиями и решениями для создания дальнобойного вооружения европейской разработки.

Со своей стороны, "ЛУЧ" имеет опыт в проектировании, разработке, интеграции и производстве сложных образцов вооружения. Украинское предприятие специализируется на создании высокотехнологичных ракетных систем и участвует в ряде оборонных программ.

Что известно о ракетах "Нептун"

Р-360 "Нептун" – украинская крылатая противокорабельная ракета, разработанная киевским конструкторским бюро ЛУЧ. Изначально она создавалась для поражения надводных целей, однако в условиях полномасштабной войны ракету адаптировали для нанесения ударов по наземным объектам.

Разработка комплекса велась в 2010–2020 годах, а на вооружение Военно-морских сил Украины "Нептун" официально приняли в 2021 году. Производство ракеты обеспечивает консорциум украинских оборонных предприятий.

Базовая версия Р-360 имеет массу около 870 кг, длину почти 5 метров и диаметр 38 сантиметров. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом до 150 кг и турбореактивным двигателем Motor Sich MS400. Заявленная дальность полета составляет до 300 км, а скорость достигает около 900 км/ч.

Для наведения используется активная радиолокационная головка самонаведения, а также инерционная система управления. В модернизированных версиях применяется коррекция маршрута с помощью спутниковых навигационных данных.

Отдельным направлением развития стала модернизированная ракета "Длинный Нептун", дальность которой, по имеющимся данным, может достигать 1000 км. О её успешном боевом применении впервые сообщалось в марте 2025 года.

По предварительным оценкам, новая версия имеет длину более 6 метров и диаметр около 50 сантиметров. Также сообщалось о возможном увеличении массы боевой части до 350 кг, однако официального подтверждения этих характеристик в открытом доступе нет.

Самым известным эпизодом боевого применения комплекса стало уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – го крейсера "Москва" в апреле 2022 года. Именно удар ракетами "Нептун" привел к потере корабля, что стало одним из самых резонансных событий на морском театре боевых действий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во временно оккупированном Мелитополе ракеты Сил обороны Украины атаковали здание, которое использовали сотрудники ФСБ РФ. Оно частично разрушено, среди оккупантов есть жертвы. Для атаки использовали две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британско-французского производства.

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