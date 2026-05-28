ВСУ поразили здание ФСБ в оккупированном Мелитополе: стали известны последствия

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 24 мая ракеты Сил обороны Украины атаковали здание, которое использовали сотрудники ФСБ РФ. Оно частично разрушено, среди оккупантов есть жертвы.

О последствиях удара сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". Анонимный автор опубликовал отчет об этой операции ВСУ в четверг, 28 мая.

Что известно об обстреле военных целей в Мелитополе

Отмечается, что защитники Украины для атаки использовали две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP британско-французского производства.

Здание ФСБ было частично разрушено. Подход к нему, а также съемку фото/видео российские захватчики запретили.

По информации "Досье Шпиона", ликвидированы двое сотрудников, еще двое получили ранения.

В первые два дня после обстрела разбором завалов занимались исключительно представители федеральной службы безопасности РФ – они искали и изымали "чувствительную документацию", которая уцелела после прилета.

Кроме этого, накануне на территории Мелитополя был поражен еще один объект российского оккупационного войска, однако подробностей об этом ударе пока нет.

