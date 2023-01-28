'Проклял, что сюда приехал': оккупант рассказал о реалиях путинской 'спецоперации' в Украине. Перехват

Российский солдат по телефону поделился реалиями службы в ВС РФ в "зоне СВО". Оккупант рассказал про масштабные потери среди личного состава его бригады.

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Об этом сообщил Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины. Телефонный разговор был перехвачен (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военнослужащий 27-й мотострелецкой бригады РФ заявил, что Россия систематически теряет солдат, в результате чего среди военных сеется паника.

"К нам привезли 30 солдат, осталось всего 10. Я насмотрелся, пи*дец, я тебе говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал", – говорит захватчик.

Кроме того, вражеский солдат пожаловался на постоянные обстрелы со стороны ВСУ и большое количество смертей среди его соратников.

"Мы пока стоим на месте, бл*дь, просто на месте. Когда лагерь расп*дарасили, я за день, за один раз, мог три раза умереть", – сообщил он.

Оккупант поделился реалиями службы в армии России – военные живут в лесу с натянутыми тентами, а свежемобилизованные солдаты на учениях массово спиваются.

"Мобилизованных сначала отправляют в Белгород, а потом сразу на позиции. Они в а*уе просто", – комментирует военнослужащий.

Солдат похвастался по телефону, что за службу на фронте ему пообещали дать звание и снять 2 судимости, полученные до войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские войска испытывают значительный кадровый голод. В частности, в одном из подразделений захватчиков, расположенном на оккупированной территории Харьковской области, не задерживаются командиры.